سلوتسكي: الاتفاق بين إيران والسعودية ينسجم مع المفهوم الأمني الروسي في المنطقة

موسكو-سانا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين بين السعودية وإيران يتلاءم مع المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج، الأمر الذي سيساعد على إيجاد تسويات في المنطقة.

وقال سلوتسكي في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية اليوم: “تم التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية في خطوة أساسية نحو تطوير التعاون الثنائي السعودي الإيراني، بما ينسجم مع روح المفهوم الأمني الروسي في منطقة الخليج، ما يسهم في تسوية النزاعات الإقليمية”.

وكشف سلوتسكي أن روسيا تخطط للقيام بعدد من الخطوات من أجل تطوير هذه الاتفاقات بما في ذلك على المستوى الاقتصادي، لافتاً إلى مشروع ممر النقل الدولي (شمال – جنوب) الاستراتيجي، الذي سيصبح عاملاً إيجابياً رئيسياً في مسار تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة المهمة من العالم.

واتفقت إيران والسعودية برعاية صينية أمس على “استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

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