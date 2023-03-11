لقاء حواري مع فيتالي نعومكين في المركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي الروسي بدمشق لقاء حوارياً مع فيتالي نعومكين رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية، وذلك في قاعة المركز بدمشق.

وضم اللقاء عدداً من المحللين والكتاب السياسيين من تيارات متنوعة تعبر عن الطيف الواسع للمجتمع السوري، حيث يهدف إلى الحصول على المعرفة الحقيقية من الباحثين والمفكرين عبر الافكار والرؤية الناتجة من معرفة الواقع المتنوع للمجتمع السوري.

وبين نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي لـ سانا الثقافية أهمية اللقاء في جعل الباحثين الروس يقدمون الرؤى والدراسات لصانعي القرار، لتكون القرارات متناسبة تماماً مع مصلحة المجتمع والشعب السوري ومنسجمة مع السياسات التي تطور العمل المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء كل من نيكولاي بلوتنيكوف رئيس مركز تحليل السياسات الدولية في المعهد، وكل من الباحثين أليكسي مارينين وفلاديمير بيليانوف، والدكتور نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، والدكتور علي الأحمد الممثل الرسمي لمعهد الاستشراق في سورية.

ميس العاني

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