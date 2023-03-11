ريال مدريد يفوز على إسبانيول في الليغا

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه إسبانيول 3-1 اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الليغا.

وسجل أهداف الفوز لريا ل مدريد كل من اللاعبين فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو في الدقائق الـ 23 والـ 39 و90+3، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد خوسيلو في الدقيقة الـ 8 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

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