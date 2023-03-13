القبض على شخص وامرأتين خطفوا طبيباً في حمص

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على أحد خاطفي الطبيب عبد الحفيظ وامرأتين ساهمتا بالعملية في حمص.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه في الـ 6 من الشهر الجاري أُعلم فرع الأمن الجنائي في حمص بخطف طبيب القلبية بمشفى الرازي في حمص عبد الحفيظ زيني أثناء تلبيته حالة إسعافية وهمية من قبل الخاطفين الذين طلبوا فدية مالية قدرها 300 مليون ليرة سورية من ذويه لقاء إطلاقه.

وأوضحت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي بحمص ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات وبمتابعة من قيادة شرطة حمص تمكن من معرفة الفاعلين، مشيراً إلى أنه تم اليوم القبض على أحد الخاطفين وامرأتين كانتا استدرجتا الطبيب بحجة إسعاف والدة الخاطفين.

وبينت الوزارة أنه تم تحرير الطبيب من ضمن إحدى المزارع في قرية الفايزية بريف حمص، وهو بوضع صحي جيد، موضحة أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على خطف الطبيب بالاشتراك مع شقيقيه بقصد ابتزاز ذويه بمبالغ مالية لقاء إطلاق سراحه، كما تم حجز مركبة ودراجتين ناريتين استخدمتا في الخطف.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة والأبحاث جارية عن باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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