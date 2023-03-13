حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر تتجاوز 47 ألف قتيل

أنقرة-سانا

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا شباط الماضي إلى 47932 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله خلال مشاركته في اجتماع بمركز التنسيق المعني بالكوارث في ولاية ملاطية: “تم إجراء تسجيل وفاة 47 ألفاً و932 شخصاً جراء الكارثة في دائرة النفوس، بينهم 6 آلاف و265 أجنبياً، وأن العمل لا يزال جارياً لتحديد هويات 1619 شخصاً توفوا في الكارثة أيضاً”.

في السادس من شباط الماضي ضرب زلزالان جنوب تركيا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.

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