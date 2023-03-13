الرئاسة المصرية: الاتفاق بين إيران والسعودية يعزز الأمن بالمنطقة

القاهرة-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران يرسخ مفاهيم حسن الجوار، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال فهمي في تصريح له اليوم: إن مصر تقدر هذه الخطوة المهمة من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار فهمي إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز فرص التعاون، وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بين دول المنطقة من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوبها في الازدهار والتقدم.

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