توزيع أكثر من 227 ألف غرسة حراجية مجاناً في درعا

درعا-سانا

وزعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا ضمن مبادرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتوزيع خمس غراس حراجية مجاناً لكل أسرة أكثر من 227 ألف غرسة.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الغراس الموزعة شملت الدفلة والسرو والنخيل المروحي والصنوبر الثمري واللغستروم والأزدرخت وغيرها، مؤكداً أن مراكز التوزيع التي توفر عدداً كافياً من الغراس تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على الغراس مجاناً.

وأضاف العبد الله: إن وزارة الزراعة أطلقت حملات تشجير بالتوازي مع المبادرة لإعادة ترميم الغطاء النباتي الذي طاله الضرر والتحطيب العشوائي خلال سنوات الأزمة.

وتستمر مبادرة توزيع خمس غراس حراجية مجانا لكل أسرة حتى نهاية الشهر الجاري.

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