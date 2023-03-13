باكستان تجدد رفضها الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي

إسلام أباد-سانا

جددت باكستان اليوم التأكيد على عدم وجود أي إمكانية لديها للاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت سبوتنيك عن وزير الخارجية الباكستاني بلاويل زرداري بوتو قوله خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: إن “هناك أسباباً ثقافية وتاريخية، وكذلك أسباباً تتعلق بالشعب الباكستاني، ونحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول فصل عنصري”.

وأضاف بوتو: “كنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب أفريقيا و(إسرائيل).. أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا (إسرائيل).. هذا هو موقف باكستان”.

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