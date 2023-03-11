منتخب سورية بكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا وبطولة العراق الدولية

بغداد-سانا

يشارك منتخب سورية لكرة الطاولة في تصفيات غرب آسيا وبطولة العراق الدولية، اللتين ستقامان في مدينة السليمانية العراقية.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة بسام خليل: “إن مشاركة منتخبنا في هذه التصفيات التي ستنطلق منافساتها بعد غد تأتي ضمن البرامج التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير المستوى الفني للاعبي ولاعبات الفئات العمرية، لافتاً إلى أن بطولة العراق الدولية التي تقام في مدينة السليمانية ستكون بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وستدخل كل نتائجها في لائحة التصنيف الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي”.

وتتألف بعثة منتخبنا من بسام خليل رئيساً وهالة جبور إدارية ومحمد أوغلي ورضوان موصللي مدربين، ومن اللاعبين سالم ظاظا وزيد قطيني وهوفيك ميساكيان وعمر السلوم وهند ظاظا ونايا سليمان وإباء حلاق وبانة عرنوق.

هناء صقور

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