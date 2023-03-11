لوغانسك: النظام الأوكراني يخالف القوانين الدولية بنقله الأسلحة في سيارات الإسعاف

موسكو-سانا

كشف المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو عن استخدام القوات الأوكرانية في أرتيموفسك سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر والجنود، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماروتشكو قوله: إن عمليات المراقبة التي تجريها القوات الروسية في أرتيموفسك كشفت سوء استخدام القوات الأوكرانية للمركبات الطبية، وتحديداً التي تحمل إشارة الصليب الأحمر، حيث تستخدمها في نقل الأسلحة والذخائر للوحدات الأوكرانية، بهدف تعزيز قواتها في المنطقة.

وأوضح ماروتشكو أن استخدام القوات الأوكرانية لسيارات الإسعاف في نقل جنودها حول أرتيموفسك، يشكل مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية.

وفي السياق ذاته أشار موروتشكو إلى قيام النظام الأوكراني بإرسال جنود غير مدربين إلى جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك إلى محور كريمينايا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة بإقليم دونباس التي بدأت منذ 24 شباط 2022.

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