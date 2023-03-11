سورية ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

دمشق- سانا

أعربت سورية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: ترحب الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عالياً الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال.

وأضافت الخارجية “إن هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابياً على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب لمنطقة عامة.

وتابعت الخارجية: تتمنى سورية استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين دولنا العربية واصدقائنا لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم.

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