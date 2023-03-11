تين هاغ أفضل مدرب بالدوري الإنكليزي خلال شباط الماضي

لندن-سانا

توج مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاغ بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية هذا الموسم خلال شهر شباط الماضي.

وتفوق المدرب الهولندي على أنطونيو كونتي من توتنهام وماركو سيلفا من فولهام ليظفر بالجائزة للمرة الثانية له في الموسم بعد شهر أيلول الماضي.

وقاد تين هاغ مانشستر يونايتد لحصد 10 نقاط من أربع مباريات خاضها بالفوز على كريستال بالاس وليدز يونايتد وليستر سيتي، بينما تعادل في مواجهة أخرى ضد ليدز، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 49 نقطة خلف فريقي أرسنال ومانشستر سيتي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency