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لجنة تحقيق روسية تتحرى دور واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

2023-03-10

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستتحرى حول معلومات زودتها بها وزارة الدفاع الروسية بضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، ونقلت قناة ار تي عن لجنة التحقيق قولها في بيان إنه “في إطار التحقيقات في قضية تطوير عناصر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية معلومات وزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا” مشيرةً إلى أن ذلك يخص أيضاً المعلومات الجديدة عن الضلوع المحتمل لمواطني الولايات المتحدة وأوكرانيا في أنشطة المختبرات البيولوجية.

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف أعلن في وقت سابق أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معلومات جديدة حول أكثر من 100 أوكراني شاركوا في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الأغراض المزدوجة.

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