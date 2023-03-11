الدوما الروسي: واشنطن تعد لإثارة حرب أهلية طاحنة في جورجيا

موسكو-سانا

رأى عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للأمن ومكافحة الفساد أدالبي شاغوشيف أن واشنطن تعد لإثارة حرب أهلية في جورجيا في سيناريو مجرب في الإطاحة بالحكومات.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن شاغوشيف قوله في تصريح اليوم إن “واشنطن تعد لحرب أهلية طاحنة في جورجيا، وهذا يصبح واضحاً عندما يتم نقل المسلحين من أوكرانيا إلى جورجيا” مشيراً إلى أنه خلال أحداث الميدان تم نقل المقاتلين الجورجيين إلى أوكرانيا، والآن يتم نقل المقاتلين الأوكرانيين إلى جورجيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن ما يجري في جورجيا الآن من أحداث يعود بالذاكرة لما حدث عام 2014 أثناء أحداث كييف التي خلصت بالانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا.

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