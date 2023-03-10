بوغدانوف: استئناف العلاقات الإيرانية السعودية يأتي في سياق سياسة روسيا الداعية إلى حسن الجوار واحترام السيادة والاستقلال

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن ترحيب بلاده بالاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية برعاية صينية، واصفاً الاتفاق بأنه إيجابي للغاية ويأتي في سياق سياسة روسيا الداعية إلى حسن الجوار وضمان واحترام السيادة والاستقلال.

ونقلت قناة (ار تي) عن بوغدانوف قوله في تصريح اليوم إن “عودة العلاقات بين إيران والسعودية تتماشى مع المبادرات الروسية الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستثنائية على المستوى الاقتصادي العالمي، كما أنها تعتبر عاملاً أساسياً في ضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي” مشيراً إلى أن بلاده ساهمت في العملية السياسية جنباً إلى جنب مع دول أخرى مثل سلطنة عمان والعراق وغيرهما.

ولفت بوغدانوف إلى أن روسيا وعلى الأساس نفسه تشجع أصدقاءها في أنقرة ودمشق على تطبيع العلاقات السورية التركية وفق مبادئ القانون الدولي، قائلاً: “كما نحيي التوجه نحو تطبيع العلاقات السورية التركية، ونعتقد أن تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية سينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المنطقة”.

وأشار بوغدانوف إلى أن الاجتماع المزمع في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية قد يفتح الطريق أمام لقاءات قمة يتعين التحضير لها على أعلى المستويات.

وأعرب بوغدانوف عن الأمل بالعودة إلى تنفيذ الاتفاقية الشاملة بشأن الملف النووي الإيراني الذي خرقته الولايات المتحدة.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا برعاية صينية على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين.

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