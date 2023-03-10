استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وفق وكالة وفا أن أمير عودة 16 عاماً استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر عند المدخل الشمالي للمدينة.

واستشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص مستوطن إسرائيلي شرق مدينة قلقيلية.

وباستشهاد عودة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 81 شهيداً بينهم 15 طفلاً.

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