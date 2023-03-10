الحرارة إلى ارتفاع غداً والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 مئوية لمثل هذه الفترة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام، مع ظهور السحب العالية والرقيقة تدريجياً، كما يتحول إلى سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مساء وخلال الليل، والرياح متقلبة خفيفة السرعة تصبح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة ليلاً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…