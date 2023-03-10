عبر معبر الدبوسية… دخول قافلة مساعدات مقدمة من الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان لمتضرري الزلزال

حمص-سانا

دخلت اليوم قافلة مساعدات عبر معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال، مقدمة من منفذية الطلبة الجامعيين ببيروت في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان.

وذكر جاد منذر منفذ عام الطلبة الجامعيين ببيروت في الحزب لمراسل سانا أن هذه القافلة هي السابعة التي يقدمها الحزب، وهي تضم ست شاحنات تحوي مواد لوجستية ومواد غذائية وأدوية مقدمة للأهالي في حلب، وهي تأتي انطلاقاً من إيمان الطلبة الجامعيين بوحدة الشعبين السوري واللبناني المتجذرة، وأقل واجب تجاه المتضررين في المحافظات المنكوبة.

بدورها بينت ميرا العجمي من منفذية الطلبة الجامعيين في الحزب أن هذه القافلة أعدت من قبل الطلبة الجامعيين لمساعدة الأهالي في المحافظات المنكوبة، شعوراً منهم بأهمية المشاركة في دعمهم وكسر الحصار الظالم.

احمد نصار

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