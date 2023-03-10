أهمية القراءة لفئة الشباب ضمن جلسة لنادي الكتاب في الغرفة الفتية الدولية بحمص

حمص-سانا

شارك 30 شابا ًوشابة في جلسة لنادي الكتاب بالغرفة الفتية الدولية في حمص تضمنت مواضيع محددة تخص القراءة وأهميتها.

وأشارت رئيسة الغرفة الفتية الدولية للعام الحالي بحمص الدكتورة لجين مشرف لنشرة سانا الشبابية إلى أنه انطلاقاً من أهمية القراءة في تطوير الأفراد أقامت الغرفة الجلسة الأولى لنادي الكتاب لهذا العام ضمن قطاع تطوير الأفراد.

وأوضحت أن الجلسة الأولى تضمنت التعريف من قبل منسق النادي محمد عكاري بأهمية القراءة، وخاصة لفئة الشباب، وكذلك تنفيذ تمارين حول مفهوم القراءة وتمرين مناظرة بين الأعضاء.

وبينت مشرف أنه تم وضع خطة للنادي من قبل نائب الرئيس لقطاع الأفراد دانا الأخرس للعام الحالي تركز على مواضيع تتعلق بمجال ريادة الأعمال ودور رياديي الأعمال وتشجيع الشباب على قراءة الكتب المتعلقة بهذا المجال.

ولفتت إلى أن النادي سيركز كذلك على الكتب المتعلقة بالتنمية البشرية، وتطوير الذات والكتب التي تعكس قدرات الأشخاص على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، وكل ما يتعلق بالصحة النفسية للأفراد، كما ستقام جلسة كل شهر لمناقشة الكتب التي تمت قراءتها بين الأعضاء والمختصين وتبادل الآراء والمعلومات، وستقام جلسات مناظرة كذلك لجمل جدلية من الكتب التي قرأها الأعضاء.

بدورهم عبر عدد من الشباب المشاركين ضمن الجلسة عن أهميتها والفائدة الكبيرة التي حققتها لهم، وأهمية النادي وما يقدمه للشباب.

يذكر أن نادي الكتاب هو ناد لأعضاء الغرفة يشاركون فيه بجلسة كل شهر، ويتم الاتفاق على كتب معينة تتم قراءتها ومناقشتها في الجلسة.

صبا خيربك

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