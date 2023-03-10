بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز العلاقات الروسية السورية في مختلف المجالات

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري خلال لقائهما اليوم، سبل تعزيز العلاقات الروسية السورية في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “تمت خلال المحادثات مناقشة تعزيز الشراكة الروسية السورية في مختلف المجالات، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك”.

وأشارت الوزارة في بيان آخر إلى مباحثات أجراها بوغدانوف مع سفير تركيا في موسكو محمد سمسر، تناولت الحل السياسي للأزمة في سورية مضيفة: إنه “تم التركيز على زيادة تنسيق الجهود لضمان السلام والأمن المستدامين في سورية وحولها وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

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