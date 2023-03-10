شاب في الحسكة يطلق مبادرة لتخفيف الأعباء المادية عن أسر التلاميذ

الحسكة-سانا

أطلق الشاب ميلاد عكلة من أبناء مدينة الحسكة مبادرة شخصية هدفها تعزيز قيم التعاون بين أفراد المجتمع، وتأكيد مشاركة المجتمع المحلي في جميع الظروف وتخفيف الأعباء المادية عن أسر التلاميذ.

وتضمنت مبادرة الشاب عكلة الذي يمتهن الحلاقة الرجالية منذ سنوات حلاقة شعر تلاميذ مدرسة ادوار ايواس بمدينة الحسكة مجاناً بهدف تقديم المساعدة والعون لأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وقال الشاب عكلة في حديثه لنشرة سانا الشبابية: “أقضي يومياً ساعات في المدرسة على حساب عملي في الصالون الخاص بهدف مساعدة ذوي التلاميذ والتخفيف عنهم” داعياً كل أصحاب المهن إلى تقديم مثل هذه المبادرات وبكل المجالات لكونها تبرز الوجه الحقيقي للشباب السوري.

وأضاف: لا بد من التكافل وتقديم المساعدة والعون في ظل الظروف الراهنة وخاصة أنه بإمكان صاحب أي مهنة أن يطلق مبادرته الخاصة، فمثلاً يمكن أن يخصص كهربائي يوماً مجاناً للإصلاح، وهكذا حتى تتعزز قيم التعاون في مجتمعنا.

بدورها مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان قالت: “إن مبادرة الشاب ميلاد تأتي في إطار التوجهات للتعاون مع المجتمع المحلي والأهلي، وهي لاقت استحساناً من أسر التلاميذ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وخففت الأعباء المادية عن الأهالي وخاصة أن هناك تكاليف مادية كثيرة تترتب عليهم لايصال أطفالهم إلى المدارس التي تدرس المناهج الحكومية المعتمدة في وزارة التربية بعد أن استولت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على المدارس في مدن وأحياء المحافظة”.

وذكرت مديرة مدرسة “ادوار ايواس” رندا يوسف أن المبادرة تعكس إحساساً عالياً بالمسؤولية من قبل الشاب ميلاد وقالت: “حاولنا قدر الإمكان ألا تتعارض المبادرة مع الحصص الدرسية عبر استغلال أوقات الفراغ خلال الدوام لحلاقة شعر التلاميذ” ومؤكدة في الوقت نفسه أن المبادرة مستمرة وقد تشجع الآخرين على إطلاق مبادرات مشابهة.

جوان حزام

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