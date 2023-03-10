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تقديم 40 طناً من مواد التعقيم إلى مؤسسة مياه درعا

2023-03-10

درعا-سانا

قدم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا كمية جديدة من مواد التعقيم إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب في درعا، بهدف إيصال المياه النظيفة والآمنة للأهالي، بعيداً عن التلوث وخطر الإصابة بالأمراض.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الكمية المقدمة من مواد التعقيم (هيبوكلوريد الصوديوم) تبلغ 40 طناً، لتغطية احتياجات مؤسسة مياه درعا لنحو شهرين كاملين.

وأضاف: إن مواد التعقيم مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويجري تأمينها بشكل دوري لمؤسسة المياه لتخفيف الأعباء المادية عنها.

قاسم مقداد

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