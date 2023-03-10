فريق من الصليب الأحمر الروسي في اللاذقية لتقديم خدمات طبية لمتضرري الزلزال

اللاذقية-سانا

وصل إلى محافظة اللاذقية فريق من الصليب الأحمر الروسي يضم أخصائيين في عدة مجالات طبية، بهدف تقديم المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.

والتقى محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال رئيس الفريق اليكسي بيكول مدير قسم الاستجابة للطوارئ في الصليب الأحمر الروسي وأعضاء الفريق بحضور ممثلين عن فرع اللاذقية للهلال الأحمر العربي السوري.

وأعرب المحافظ عن شكره للجهود الإغاثية الكبيرة التي قدمتها روسيا الاتحادية منذ لحظة وقوع الزلزال، حيث شاركت فرق الإنقاذ بعمليات البحث عن الناجين والضحايا ورفع الأنقاض، مضيفاً: إن استمرارها بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي هو استكمال لموقفها الثابت إلى جانب سورية.

وأكد هلال استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للفريق الروسي لتأدية العمل الإنساني المطلوب على أكمل وجه.

من جهته أوضح بيكول أن الفريق يهدف لتقديم المساعدات والاستشارات الطبية، ويضم أخصائيين بالأمراض السارية والفيروسات والدعم النفسي وأمراض النساء، مبيناً أن العمل سيتم على أكثر من محور بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري وبالمناطق الأكثر حاجة، كما سيتم وضع مركز طبي متنقل في أحد مراكز الإيواء الأكثر حاجة ونقطة طبية في الأحياء، إضافة إلى توزيع مواد غذائية للأطفال.

بسام إبراهيم

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