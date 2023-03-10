برلماني جورجي يكشف عن وصول مقاتلين من أوكرانيا لتأجيج الأحداث في جورجيا

تبليسي-سانا

كشف النائب في البرلمان الجورجي غيورغي فولسكي عن وصول مقاتلين إلى جورجيا قادمين من أوكرانيا، لتأجيج (سيناريو الانقلاب) في البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن فولسكي قوله اليوم: “هناك مجموعة معينة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي وصلوا بالفعل من أوكرانيا وسيحاولون استخدام الشباب للإبقاء على سيناريو الانقلاب على جدول الأعمال”.

وكان رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس أكد أمس أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا القيام بانقلاب غير دستوري في جورجيا، وذلك رداً على محاولة سلطات جورجيا فهم ما يحدث مع التمويل الأجنبي للعديد من المنظمات غير الحكومية على أراضي هذه الجمهورية.

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