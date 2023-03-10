جلسة توعوية وأعمال يدوية للسيدات بريف درعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

درعا-سانا

نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا جلسة توعية وأعمال يدوية للسيدات في بلدة خربة غزالة بريف درعا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الفرع يطلق في كل عام فعاليات ونشاطات للتأكيد على دور المرأة في ميادين الحياة ومساندتها في سبيل نيل حقوقها، لافتاً إلى أن متطوعي الفرع تناولوا في جلسة التوعية جوانب تتعلق بالتعريف بتمكين المرأة مع عرض قصص نجاح سيدات والحديث عن نقاط القوة والضعف للوصول إلى التمكين.

وأضاف المسالمة: إن متطوعي الفرع نفذوا بالتوازي مع جلسة التوعية عملية تدريب على تنفيذ الأعمال اليدوية باستخدام الصوف وكيفية النسج بالسنارة، وتم عرض بعض أعمال السيدات تشجيعاً لهن وتقديراً لجهودهن المبذولة.

قاسم مقداد

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