بوتين في برقية تهنئة لشي: روسيا والصين ستواصلان التعاون البناء والتنسيق المشترك

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية علاقات التعاون التي تربط روسيا والصين، وحرص البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق الثنائي في القضايا المهمة.

وجاء في برقية تهنئة وجهها بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لولاية جديدة اليوم، ونشرها موقع الكرملين الرسمي: “إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بإعادة انتخابكم هو شهادة اعتراف بمزاياكم لرئاسة الدولة، فضلا عن الدعم الواسع لسياساتكم الخاصة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وحماية المصالح الوطنية للبلاد على الساحة العالمية”.

وأعرب بوتين عن تقدير روسيا للمساهمة الشخصية للرئيس (شي) بتعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، وأضاف: “من خلال العمل معاً سوف نضمن بناء تعاون روسي صيني مثمر في مختلف المجالات، وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي”.

وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني صوت بالإجماع في الدورة الحالية للمجلس على انتخاب (شي) لولاية رئاسية جديدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency