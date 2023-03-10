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مقتل 6 أشخاص على الاقل بإطلاق نار في هامبورغ الألمانية

2023-03-10

برلين-سانا

قتل ستة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في مدينة هامبورغ الألمانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن شرطة هامبورغ قولها في بيان: “إن شخصاً مجهول الهوية أطلق النار في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة اخرين، ثم لاذ بالفرار” مشيرةً إلى أنها بدأت عملية أمنية واسعة النطاق في المنطقة لإلقاء القبض على المهاجم ومعرفة ملابسات الحادث.

ودعت الشرطة سكان المنطقة للبقاء في منازلهم حتى انتهاء العملية.

وكان شخصان قتلا في السابع من حزيران الماضي جراء إطلاق نار في ولاية هيسن وسط ألمانيا.

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