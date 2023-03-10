انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم، لتقييم المسار المحتمل لرفع أسعار الفائدة في المركزي الأمريكي.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1828.90 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1832.90 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.95 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.05 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.89 دولاراً للأوقية.

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