ملتقى شبابي عربي للتضامن مع سورية غداً

دمشق-سانا

بمشاركة 92 شاباً من 10 دول عربية تنطلق غداً في دمشق أعمال الملتقى الشبابي العربي التضامني الذي يستضيفه الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة تحت عنوان “معاً لإنهاء الحصار والعقوبات الظالمة على سورية”.

وأوضح المهندس عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح لسانا أن المشاركين في الملتقى وصلوا مساء اليوم إلى دمشق من لبنان والأردن وفلسطين ومصر والجزائر والعراق واليمن والكويت والمغرب والبحرين للتضامن مع سورية، والمطالبة بضرورة الإنهاء الفوري للحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشعبها منذ 12 عاماً.

وأكد الجباعي حرص اتحاد الطلبة على الحفاظ ومتابعة العلاقات مع المنظمات الشبابية العربية والدولية حيث كانت هناك لقاءات سابقة مستمرة ليأتي هذا الملتقى تتويجاً لها.

كما ستتناول جلسات الملتقى وفق الجباعي رؤية الشباب العربي خلال الفترة القادمة ولا سيما فيما يتعلق باللقاءات التضامنية وتطوير العلاقات بمنظومة التعليم العالي إضافة إلى طرح القضايا المتعلقة بجيل الشباب العربي بشكل عام، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الجائر عن سورية والضغط على الحكومات والمنظمات الإنسانية المعنية من أجل ذلك.

هيلانه الهندي ورحاب علي

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