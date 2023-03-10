استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في (تل أبيب) أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، نفذ فلسطيني مساء اليوم عملية بطولية في (تل أبيب) أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

وذكرت وكالة معا أن فلسطينياً أطلق النار على مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع (تل أبيب) ما أسفر عن إصابة 5 منهم قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وأحدثها جريمته في بلدة جبع صباح اليوم التي استشهد فيها ثلاثة فلسطينيين، مشددة على استمرار هذه العمليات والمقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها.

وهذه العملية البطولية هي السادسة منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت بمجملها عن مقتل 14 مستوطناً إسرائيلياً وإصابة نحو 30، وجاءت رداً على جرائم الاحتلال التي أدت خلال هذا العام وحده إلى استشهاد 78 فلسطينياً وإصابة المئات.

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