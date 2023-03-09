روسيا تفرض عقوبات على 144 شخصية من دول البلطيق

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 144 مسؤولاً وبرلمانياً في دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ينشطون في تمجيد النازية ومحاولات تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية وهم منخرطون بتسليح نظام كييف.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “تم اتخاذ هذه الخطوة رداً على الضغط النشط الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية والتحريض على المشاعر المعادية للروس” مشيرة إلى أن قائمة المنع الروسية تشمل وزراء ونوابا برلمانيين وشخصيات عامة وصحفيين من دول البلطيق المذكورة.

وأضافت الوزارة أنه تم إدراج الوزراء والبرلمانيين الأكثر عدائية في قائمة العقوبات الروسية.

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