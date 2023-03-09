تقديم مساعدات لمتضرري الزلزال في ريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من الزلزال، المقيمة في مركزي إيواء خان شيخون بريف إدلب المحرر، زار متطوعون من مؤسسة بصمة شباب سورية اليوم الأسر المقيمة في المركزين، وعددها 41 أسرة ممن أخلوا منازلهم لتصدعها جراء الزلزال، وقدموا لهم مساعدات عينية شملت مواد غذائية وحليباً وفوط أطفال مقدمة من أهالي منطقة القلمون بريف دمشق.

وأشار نصر الله الخطيب منسق الفريق بتصريح لمراسل سانا إلى أن المساعدات مقدمة من أهالي منطقة القلمون كمبادرة أخوية وإنسانية دعما لأخوتهم المتضررين بفعل الزلزال في محافظة ادلب، مبينا أنها تشمل مواد غذائية متنوعة وأغذية وحليب أطفال وفوط أطفال ومواد إغاثية متعددة.

كما قام فريق البصمة بزيارة عدد من الأسر المتضررة ممن فضلوا الإقامة عند أقاربهم في ريف إدلب المحرر أو محافظة حماة أو الذين تم تأمينهم في مساكن مستأجرة على نفقة أهل الخير وقدموا لهم المساعدات.

وبين المهندس عبد الرزاق شيخ ياسين مدير الشؤون الاجتماعية بإدلب بتصريح مماثل أن المحافظة افتتحت مؤخراً مركز إيواء في مدرسة السابع من نيسان في خان شيخون بعد امتلاء مركز الثامن من آذار، وتستعد حالياً لافتتاح مركز إيواء ثالث في بلدة التمانعة لاستيعاب الأسر التي تصدعت منازلها أو الوافدين من المحافظات المنكوبة.

عبدالله الشيخ

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