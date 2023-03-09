إسلامي: لا خيار أمام العدو سوى الدبلوماسية مع طهران

طهران-سانا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: إن “العدو لم يكن أبداً يرغب في حصول إيران على دورة الوقود النووي”، مؤكداً أنه لا خيار أمام العدو سوى اتباع طريق الدبلوماسية مع طهران.

وأضاف إسلامي في كلمة اليوم: إن لدى إيران حاجة جادة لتعزيز دورة الوقود النووي لتنمية البلاد، حيث وضعت إنتاج 10000 ميغاواط من الطاقة النووية على جدول أعمالها، مشيراً إلى أن بلاده أصبحت الآن من أبرز الدول في مجال المعرفة النووية.

وأكد إسلامي فشل جميع مساعي وأهداف العدو الرامية إلى كسر إرادة الشعب الإيراني بفرض العقوبات عليه.

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