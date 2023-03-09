الوزير الحلاق يلتقي وفداً روسياً… نعومكين: العلاقات الروسية السورية مميزة وتمضي قدماً إلى الأمام

دمشق-سانا

التقى وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق اليوم البروفيسور فيتالي نعومكين، رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية والوفد المرافق في مقر وزارة الإعلام بدمشق.

وحضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا.

وبعد اللقاء عقد الوفد الروسي ندوة حوارية ترأسها الوزير الحلاق مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين والمثقفين والكتاب والأساتذة الجامعيين.

وأكد البروفيسور نعومكين خلال الندوة أن العلاقات الروسية السورية مميزة وتمضي قدماً إلى الأمام، منوهاً بوقوف سورية إلى جانب بلاده في المحافل الدولية، ولا سيما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال مختلف القضايا.

وتقدم المشاركون في الندوة بعدد من التساؤلات والآراء حيال القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك من جانب سورية وروسيا الاتحادية أجاب عنها البروفيسور نعومكين وأعضاء الوفد.

وتهدف زيارة الوفد الروسي إلى سورية والتي تستمر لمدة أسبوع إلى التعريف بطبيعة عمل معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم في روسيا الاتحادية وإمكانية التعاون مع المفكرين والإعلاميين السوريين.

وسيم العدوي

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