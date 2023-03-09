الشاب عدنان عبدالله.. موهبة في العزف على آلة العود

درعا-سانا

آلة العود من الآلات الموسيقية الشرقية التي تعبر عن مشاعر العازف وتعطي شجناً ولحناً جميلاً يستحيل أن تنافسها عليه آلة أخرى.

بهذه الكلمات بدأ الشاب عدنان عمر عبدالله من محافظة درعا حديثه مع نشرة سانا الشبابية مبيناً أن بداياته مع آلة العود كانت عام 2015 كهاو ومع الوقت استطاع صقلها بالدراسة ضمن معهد الموسيقا بدرعا، ونال الشهادة العام الماضي.

وقال: “إن آلة العود تعبر عن مشاعر الحزن والفرح بنفس الوقت ويستطيع العازف تطويعها حسب المناسبة كما أنها تشترك مع آلتي الناي والقانون بإعطاء صورة مبهرة عن الموسيقا العربية”.

وأوضح الشاب عبدالله أنه يفضل عزف المواويل على مقام الحجاز والأغاني الخليجية واليمنية التي تتميز بإيقاع خاص على آلة العود، مؤكداً أن لديه القدرة على عزف المقامات مع محاولات بسيطة في التأليف الموسيقي.

ولفت إلى أن لديه طموحاً كبيراً ويسعى إلى تأسيس فرقة موسيقية مع بعض الهواة والعازفين الشباب بهدف نقل رسالة الموسيقا إلى الأجيال القادمة من منطلق أن الفن رسالة وهوية، ويجب أن يبقى حياً.

واختتم حديثه بالقول: “إن محافظة درعا تحتاج إلى معاهد متخصصة لتدريب الراغبين على الآلات الموسيقية بعيداً عن الكليات والمعاهد الحكومية مع الحاجة إلى زج المبدعين من الفنانين في هذه المعاهد لنقل رسالة الفن الصحيحة إلى الهواة”.

قاسم المقداد

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