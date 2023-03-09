جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي أجري يوم الثلاثاء الماضي في مقر المعهد العالي للغات.

وذكر رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور بلغت نحو 40 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الاختبار من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو من خلال موقعي الجامعة والمعهد الإلكترونيين.

وهذا هو الاختبار الأول الذي تجريه جامعة حماة خلال العام الجاري للقيد في درجة الدكتوراه.

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