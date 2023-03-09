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عــاجــل وزارة النقل: ندعو النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له يطلع على أوضاع المتضررين من الزلزال المقيمين في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية

2023-03-09

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وزارة النقل: ندعو النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة

             

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