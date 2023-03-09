وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له يطلع على أوضاع المتضررين من الزلزال المقيمين في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية

الخميس / 9 / 03 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها
2023-03-09
المقداد يبحث مع غراندي التعاون بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
2023-03-09
المؤتمر العربي العام: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تؤكد توافقها مع الحصار اللا قانوني ضدها
2023-03-08
مجلس الشورى اليمني: العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شاهد على وحشية الكيان الإسرائيلي
2023-03-08
جلسة حوار بين وفد من الأكاديميين والباحثين الروس والدبلوماسيين السوريين
2023-03-08
الجعيد: ضرورة ردع الكيان الصهيوني لوقف الاعتداءات على السيادة السورية
2023-03-08
غراندي يطلع على أوضاع المتضررين جراء الزلزال في جبلة
2023-03-08
محليات
الوزير مخلوف يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة لمواجهة آثار الزلزال
2023-03-09
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مواقع المشاريع السكنية في حلب
2023-03-09
توزيع مساعدات غذائية على المتضررين من الزلزال في منطقة سلحب بريف حماة
2023-03-09
قوائم جديدة لتوظيف 50 شخصاً من ذوي الشهداء
2023-03-09
بيان عملي للإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإطفاء في مدرسة الباسل للمتفوقين بحمص
2023-03-09
تنظيم 11 ضبطاً تموينياً في السويداء
2023-03-09
الموارد المائية تبحث تعزيز التعاون مع الفاو في مجال المشاريع المائية
2023-03-09
رياضة
بايرن ميونخ يفوز على باريس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال
2023-03-09
ميلان يتعادل مع توتنهام في دوري الأبطال
2023-03-09
هدف نونيز ضد ريال مدريد يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول
2023-03-08
ثلاث برونزيات لسورية في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو
2023-03-08
بنفيكا يفوز على بروج ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
2023-03-08
تشيلسي يفوز على دورتموند ويعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
2023-03-08
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخرج من بطولة آسيا بتعادله مع نظيره العراقي
2023-03-07
اقتصاد
مزاد علني لبيع آليات في فرع التجارة الخارجية بطرطوس في نيسان المقبل
2023-03-09
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
2023-03-09
المركزي يحدد سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7200 ليرة
2023-03-09
استقرار أسعار النفط
2023-03-09
ارتفاع أسعار الذهب
2023-03-09
صناعة دمشق تبحث مع العمل الدولية تجهيز مركز تدريب للغرفة في عدرا
2023-03-08
انخفاض أسعار النفط
2023-03-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
لافروف: ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها
الوزير مخلوف يبحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة لمواجهة آثار الزلزال
وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق يطلع على عدد من المواقع المتضررة جراء الزلزال في جبلة
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مواقع المشاريع السكنية في حلب
قوائم جديدة لتوظيف 50 شخصاً من ذوي الشهداء
الموارد المائية تبحث تعزيز التعاون مع الفاو في مجال المشاريع المائية
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
شعبان تلتقي نعومكين في مقر مؤسسة وثيقة وطن بدمشق
المقداد يبحث مع غراندي التعاون بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين باعتداءات الاحتلال على مناطق بالضفة الغربية
عــاجــل
وزارة النقل: ندعو النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له يطلع على أوضاع المتضررين من الزلزال المقيمين في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية
2023-03-09
2023-03-09
sami
سابق
كنعاني: الغرب يستغل يوم المرأة العالمي لأغراض سياسية
التالي
مزاد علني لبيع آليات في فرع التجارة الخارجية بطرطوس في نيسان المقبل
انظر ايضاً
وزارة النقل: ندعو النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved