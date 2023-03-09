الصحة تتسلم شحنة أدوية نوعية لعلاج السرطان من الحكومة الهندية

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الصحة اليوم شحنة أدوية نوعية لعلاج مرضى السرطان مقدمة من الحكومة الهندية، وذلك في مبنى السفارة بدمشق.

القائم بأعمال السفارة بدمشق ساتيندر كومار ياداف قال في تصريح صحفي: إن الحكومة الهندية قدمت شحنتين لسورية كمواد إغاثية الأولى كانت في الـ 8 من شباط الماضي، والثانية في الـ 12 منه تحوي مواد ضرورية إغاثية إضافة إلى الأدوية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاءت شحنة اليوم، وهي عبارة عن أدوية لمرضى السرطان، وستتبعها لاحقا شحنات لمواد إغاثية.

ولفت ياداف إلى أن حكومة بلاده تراقب عن كثب احتياجات المجتمع السوري وهي كانت ولا تزال تدعو في المحافل الدولية إلى رفع العقوبات عن سورية وحفظ سيادتها واستقلالها.

مدير الإمداد في وزارة الصحة الدكتور صفوان قداح بين أن شحنة الأدوية ليست الأولى فقد تم استلام أكثر من شحنة بعد كارثة الزلزال وسيتم توزيع شحنة اليوم للمرضى، وفق الجداول والقوائم لدى الوزارة.

وأشار إلى أن الشحنات الهندية من الأدوية تغطي احتياجات القطاع الصحي من بعض الأدوية النوعية التي يحتاجها كالصادات الحيوية آملاً بالمزيد من التعاون والدعم في المجال الصحي ودعم احتياجات وزارة الصحة.

ودعا قداح الشركات الهندية المتخصصة بالصناعات الدوائية إلى زيارة سورية وتقييم الواقع الصحي ومعامل الأدوية فيها، والوقوف على احتياجاتها من المستلزمات والمواد الأولية والأدوية النوعية التي يتم إنتاجها في الهند بما يساهم في تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

بشرى برهوم

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