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كنعاني: الغرب يستغل يوم المرأة العالمي لأغراض سياسية

2023-03-09

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الغرب يستغل يوم المرأة العالمي لتوجيه اتهامات ضد دول أخرى ولتحقيق أغراض سياسية.

وقال كنعاني في تغريدة له على تويتر اليوم: “إن يوم المرأة العالمي بدلاً من أن يكون حافزاً للتفكير في السجل الكارثي للثقافة الغربية في التعامل مع حقوق المرأة والأسرة، أصبح ذريعة للغرب لتوجيه اتهامات ضد شعوب ودول أخرى رغم أنها تتمتع بتنوع حضاري وثقافي”.

وأضاف كنعاني: إن أمريكا وعدداً من الدول الأوروبية ليست في مكانة تسمح لها بتوجيه اتهامات ضد آخرين في مجال حقوق الإنسان، وذلك لسجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في مجتمعاتها، وكذلك في نقاط أخرى من العالم.

يذكر أن يوم المرأة العالمي يصادف في الثامن من آذار من كل عام.

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