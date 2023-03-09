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مزاد علني لبيع آليات في فرع التجارة الخارجية بطرطوس في نيسان المقبل

2023-03-09

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس.

وبينت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 2 ولغاية الـ 4 من نيسان القادم، موضحة أن مكان وجود الآليات في مقر فرع المؤسسة بطرطوس (طريق عام اللاذقية طرطوس القديم، جانب معمل تعبئة مياه السن).

وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزاد في محافظة طرطوس، الصالة الرياضية، المشروع السادس جانب الملعب البلدي، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

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