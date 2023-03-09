أصبوحة شعرية في كلية التربية بجامعة البعث

حمص-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت كلية التربية بجامعة البعث أصبوحة شعرية، قدمت فيها الشاعرة خديجة حجازي عدة قصائد وجدانية وإنسانية ووطنية، إضافة لبعض الخواطر من وحي المناسبة.

واستهلت الشاعرة الأصبوحة بقصيدة “سنبلة عطاء” بمناسبة يوم المرأة، كما قدمت حجازي قصيدة بعنوان “زلزال” عكست من خلالها آلام ومآسي السوريين إثر الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي.

وقالت حجازي وهي طالبة دراسات عليا في كلية التربية لمراسلة سانا: إنه ومن خلال الشعر نستطيع أن نفرغ آلامنا وأحلامنا وأن نتشارك الأحزان والأفراح عبر مساحات الثقافة والفن.

بدوره أشار الدكتور فايز يزبك عميد كلية التربية بجامعة البعث إلى أهمية النشاطات الثقافية والاجتماعية والعلمية التي تقيمها الكلية والتي تسهم في إظهار الدور المجتمعي المهم لها إلى جانب دورها العلمي، معتبراً أن الجامعة هي المكان الثقافي والأدبي الرحب الذي يتيح للطلاب إظهار مواهبهم وإبداعاتهم فيه.

مثال جمول

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