توزيع مساعدات غذائية على المتضررين من الزلزال في منطقة سلحب بريف حماة

حماة-سانا

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية على المتضررين من الزلزال في مركز الإيواء بمنطقة سلحب في ريف حماة الغربي.

وذكر المشرف على توزيع المساعدات الروسية الجنرال ألكسندر في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات التي شملت مواد غذائية متنوعة هي مساهمة إنسانية لصالح المتضررين، للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون لهم وخلق الشعور لديهم بأن هناك أصدقاء يقفون إلى جانبهم.

مدير غرفة عمليات الاستجابة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان بين في تصريح مماثل أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية كالسكر والرز والزيت والشاي.

عبدالله الشيخ

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