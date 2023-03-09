بيان عملي للإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإطفاء في مدرسة الباسل للمتفوقين بحمص

حمص-سانا

نفذت دائرة الجاهزية والدفاع في مديرية تربية حمص بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بياناً عملياً على أعمال الإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإطفاء في مدرسة الباسل للمتفوقين الأولى.

وقال مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل في تصريح لمراسلة سانا: إنه تم وضع خطة لتدريب كل عناصر المنشآت الحكومية والخاصة على بعض أعمال الدفاع المدني، ليكونوا قادرين على مساعدة أنفسهم خلال الكوارث والحوادث.

بدوره بين رئيس دائرة التدريب والتوجيه في مديرية الدفاع المدني بحمص العقيد هاشم شحادة أن البيان العملي بدأ بعرض نظري لكيفية تصرف الطلبة أثناء حصول إحدى الكوارث الطبيعية، ثم تدريبهم عمليا على أهم الخطوات الواجب اتباعها في أعمال الإسعاف والإخلاء.

وذكر رئيس دائرة الجاهزية والدفاع في تربية حمص غيث محمد أن البيان العملي اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التربية في تدريب الطلاب على التعامل أثناء الكوارث الطبيعية والحوادث، وتهيئتم ودعمهم نفسياً ونقل المعلومات النظرية التي اكتسبها مشرفو الجاهزية خلال اتباعهم دورات الدفاع المدني سابقاً إلى الطلبة، بغية إكسابهم مهارات التصرف السليم والحفاظ على سلامة أرواحهم.

ولفت رئيس دائرة الصحة المدرسية في تربية حمص الدكتور غياث عباس إلى الاستمرار في حملة الدعم النفسي والاستجابة لتداعيات الزلزال النفسية على المجتمع المدرسي، عبر تشكيل العديد من الفرق المنتشرة في جميع مدارس المحافظة.

هنادي ديوب

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