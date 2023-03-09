روغوف: نظام كييف أوقف تزويد المحطة الكهروذرية في إينرغودار بالكهرباء

موسكو-سانا

أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه أن نظام كييف قطع تماماً توريد الكهرباء إلى المحطة الكهروذرية في إينرغودار.

ونقلت وكالة تاس عن عضو إدارة المقاطعة فلاديمير روغوف قوله اليوم:”قام الجانب الأوكراني صباح اليوم بقطع آخر خط لتوريد الكهرباء الذي كان يغذي المحطة الكهروذرية، وبهذا الشكل تم فصل المحطة بالكامل عن المصادر الخارجية للطاقة”.

وأضاف روغوف: “لم يحدث أي شيء في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى هذا الإجراء الذي يعتبر تصرفاً خبيثاً من جانب سلطات كييف، ويدل على مدى عجزهاً، لافتاً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي هذا قد يتسبب في ظهور بعض الصعوبات لمدينة إينرغودار.

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