مقتل مدني جراء قصف أوكراني على بلدة في جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

قتل مدني وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء قصف لقوات النظام الأوكراني استهدف مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة تاس عن كونستانتين زينتشينكو رئيس بلدية فولنوفخا قوله اليوم: “تعرضت محطة للحافلات في فولنوفخا لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس الأمريكية، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر”.

إلى ذلك أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك اليوم أن قوات كييف استهدفت المناطق السكنية في الجمهورية بـ 93 قذيفة من عيار 155 ميلليمتراً و122 ميلليمتراً خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين بينهم طفلان.

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