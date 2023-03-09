تضرر أكثر من 60 منزلاً جراء اندلاع حريق هائل غرب السودان

الخرطوم-سانا

تضرر أكثر من 60 منزلاً ومحلاً تجارياً، وفرّ مئات السكان جراء اندلاع حريق هائل في قرية واما جنوب مدينة مليط في ولاية دارفور غرب السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس لجنة حصر المتضررين الطيب أحمد عثمان قوله في تصريح اليوم: إن “الحريق تسبب في تضرر أكثر من 60 منزلاً وإتلاف مخزونات المحصولات الزراعية ومعدات وآلات زراعية وفرار حوالي ثلاثين عائلة” مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحصر العائلات المتضررة وقدمت العون والمساعدات العاجلة لهم.

وأوضح عثمان أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق.

وكان 23 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 130 آخرون في كانون الأول عام 2019 جراء اندلاع حريق هائل في مصنع شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

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