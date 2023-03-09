إصابة طفل فلسطيني جراء اعتداء للمستوطنين في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ما أدى لإصابة طفل في رأسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، واعتدت على الفلسطينيين ثم استولت على ممتلكات لهم.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، ومنعت الفلسطينيين من الخروج من المدينة وعرقلت حركة المرور فيها.

وكان أصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال على مناطق عدة جنوب قطاع غزة المحاصر.

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