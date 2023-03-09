بينهم 13 طفلاً وامرأة… 74 شهيداً ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري

القدس المحتلة-سانا

وصل عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري إلى 74 شهيداً بينهم 13 طفلاً وامرأة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وفق وكالة وفا أن 27 شهيداً ارتقوا في جنين، و18 في نابلس، و7 شهداء في الخليل، فيما ارتقى 6 شهداء في القدس، وخمسة في أريحا والأغوار، و3 شهداء في قلقيلية، وشهيدين في رام الله والبيرة، وشهيدين في قطاع غزة المحاصر، وشهيدين في بيت لحم، إضافة إلى شهيد في سلفيت، وشهيد في طوباس.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مجزرة في مدينة جنين ومخيمها راح ضحيتها ستة شهداء وأصيب العشرات.

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