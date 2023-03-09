ثلاث برونزيات لسورية في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

عمان-سانا

حقق منتخب سورية للتايكواندو ثلاث ميداليات برونزية في بطولة الحسن الدولية المصنفة “كي 1”، التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت الميداليات عبر أحمد صياد بفئة الرجال ومعاذ الحسن بفئة الناشئين بومسيه ونسرين ديركي بفئة السيدات.

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أوضح أن ما حققه المنتخب يعد انجازاً مهماً، ولاسيما أن المشاركة كانت كبيرة من لاعبين ولاعبات على مستوى عال من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن 700 لاعب ولاعبة شاركوا في البطولة من سبع عشرة دولة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية.

هناء صقور

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