صحيفة ديلي ميل: مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

لندن-سانا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مذنباً نادراً جداً يقترب من الأرض وأنه سيكون مرئياً بالعين المجردة.

وأوضحت الصحيفة أن المذنب الذي يعرف رسميا باسم “سي 2023 ايه 3” تم توثيقه في الـ 22 من شباط الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب افريقيا وتشيلي وهاواي، مشيرة إلى أن هذا المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى إفريقيا.

ولفتت إلى أن المذنب يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري وسيقترب من الشمس في أيلول 2024، وبعدها بنحو شهر سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض وبالتحديد في الـ 13 من تشرين الأول.

وأوضحت “ديلي ميل” أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه جسم كبير جداً، وسيكون مرئياً بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

بدوره قال “كويشينغ زانغ” من جامعة بنسلفانيا: إن “الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب، وإنه سيكون أكثر سطوعاً بنحو مئة مرة من المذنب الأخضر الذي ظهر في السماء الشهر الماضي.”

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